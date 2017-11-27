27.11.2017 | 14:43

На Серпуховской улице вспыхнул деревянный жилой дом площадью около 200 квадратных метров. За работой спасателей наблюдало практически все местное население.

Сообщение о возгорании в Цыганском Поселке поступило на пульт дежурного МЧС в воскресенье, 26 ноября, около 12:00. На место ЧП было направлено шесть пожарных расчетов.

К моменту прибытия спасателей кровля дома выгорела полностью. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

«Была угроза распространения огня на соседние жилые строения, но пожарным удалось его не допустить. В настоящее время возгорание ликвидировано, проводится проверка, причины устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал», - прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.