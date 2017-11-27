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Происшествия | В Пензе в Цыганском Поселке сгорел жилой дом площадью 200 кв. метров

27.11.2017|14:43
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На Серпуховской улице вспыхнул деревянный жилой дом площадью около 200 квадратных метров. За работой спасателей наблюдало практически все местное население.

Сообщение о возгорании в Цыганском Поселке поступило на пульт дежурного МЧС в воскресенье, 26 ноября, около 12:00. На место ЧП было направлено шесть пожарных расчетов.

К моменту прибытия спасателей кровля дома выгорела полностью. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

«Была угроза распространения огня на соседние жилые строения, но пожарным удалось его не допустить. В настоящее время возгорание ликвидировано, проводится проверка, причины устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал», - прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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Гость|27.11.2017 18:48|

Отличная новость пайду отмечу!

Гость|27.11.2017 18:53|

А зачем тушили?не надо было хоть героина поменьше было

Гость|27.11.2017 19:42|

В кибитки и в Индию!

Имя: Гость
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