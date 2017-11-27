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Происшествия | В Городище погиб 36-летний мужчина, работавший электриком

27.11.2017|10:05
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В субботу, 25 ноября, в Городище на территории собственного домовладения был обнаружен мертвым 36-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области, он работал электриком на Городищенском районном электротеплосетевом предприятии.

В региональном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что на 27 ноября назначена судебная медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти погибшего.

По неподтвержденной информации, городищенец мог умереть от поражения электрическим током.

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