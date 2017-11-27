27.11.2017 | 09:33

Ночью в воскресенье, 26 ноября, в Бессоновке произошел пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 4:43.

На улице Центральной сгорел срубовой дом с кирпичным пристроем. Его общая площадь составляет 85 квадратных метров, площадь возгорания - 50.

«В результате пожара погибла женщина 1950 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 15 человек с привлечением пяти единиц техники.