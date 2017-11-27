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Происшествия | В Бессоновке при пожаре погибла 67-летняя женщина

27.11.2017|09:33
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Ночью в воскресенье, 26 ноября, в Бессоновке произошел пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 4:43.

На улице Центральной сгорел срубовой дом с кирпичным пристроем. Его общая площадь составляет 85 квадратных метров, площадь возгорания - 50.

«В результате пожара погибла женщина 1950 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 15 человек с привлечением пяти единиц техники.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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