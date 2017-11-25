25.11.2017 | 13:16

В пятницу, 24 ноября, в Мокшанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 22:50 на 595-м километре федеральной автомагистрали М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 19-летнего молодого человека и Renault Magnum, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате аварии погиб 20-летний пассажир «двенадцатой». 18-летняя девушка, также находившаяся в салоне отечественного автомобиля, была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.