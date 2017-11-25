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Происшествия | ДТП в Мокшанском районе унесло жизнь 20-летнего молодого человека

25.11.2017|13:16
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В пятницу, 24 ноября, в Мокшанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 22:50 на 595-м километре федеральной автомагистрали М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 19-летнего молодого человека и Renault Magnum, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате аварии погиб 20-летний пассажир «двенадцатой». 18-летняя девушка, также находившаяся в салоне отечественного автомобиля, была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Гость|25.11.2017 14:14|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2112
Нельзя сей хлам выталкивать на трассы и эксплуатировать зимой! Смертельно опасно !

Гость|25.11.2017 14:28|

у рамзая ДТП?

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