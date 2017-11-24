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Происшествия | В Пензе в 67 домах отключено отопление до вечера 25 ноября

24.11.2017|17:45
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По состоянию на пятницу, 24 ноября, в Пензе в 67 жилых домах, 3 детских садах, 3 школах и 5 больницах нет отопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с неоднократными порывами на теплотрассе d=400 мм в районе пересечения улиц Чкалова и Куйбышева повторно производится отключение подачи теплоносителя. Низкая эффективность производства аварийно-восстановительных работ работниками ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» откладывает подачу отопления на срок до 19:00 25.11.2017», - пояснили в мэрии.

Ночь без отопления предстоит провести жителям улиц Чкалова, Красной, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовской и К. Маркса. Холодными будут батареи в больницах Семашко, Евграфова, Бурденко, 5-й и КИМе.

«Ситуация находится на контроле администрации города, лично главы администрации Виктора Кувайцева, Управления по делам ГОЧС г. Пензы», - добавили в мэрии.

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Гость|24.11.2017 18:00|

Ул.Островского д3 батареи еле тёплые!

Гость|24.11.2017 18:04|

интересно а как тараканы в квартирах выживают им холодно или нет может они самогонку или бражку ставят и потихонечку пьют чтобы незамерзнуть

Гость|24.11.2017 18:06|

по моему личному мнению

все это снего уборочное мероприятие от отсутствия денег на счетах

к примеру какой дворник будет работать за 3500 в месяц

а если дворнику выплачивать 35000 за месяц да премию 60000-100000 в снегопады

думаю снега на улицах, дорожках небудет вообще, а все будет почищено до асфальта и усыпано песком.

Но где ТСЖ( к примеру)возьмет денежные средства.

Да где взять деньги ТСЖ

Чтобы выплачивать зарплату дворнику по 35000-50000 ежемесячно+100000-200000 премии в дни, недели, месяцы когда наваливает снега

Гость|24.11.2017 18:07|

Юрий Олегович Ильин!

Пора разжигать костер, чтобы показать высокую акт активность в согреве граждан.

Не стыдно стрелки переводить?

Пора отвечать за свое бездействие.

Гость|24.11.2017 18:09|

Кстати, как премии дали за переселенцев, так про них тишина... Ильин и со вы где?

Гость|24.11.2017 18:10|

Как в Пензенской области, городе Пензе создать безаварийную, безвозмездную схему отопления всех жилых, всех нежилых помещений для всех физических, юридических лиц города Пензы, Пензенской области .

как в Пензенской области, городе Пензе создать безвозмездную схему получения электроэнергии в любом количестве для всех желающих физических, юридических лиц.

скока денежных средств в 2018 году в бюджете заложено на грантовую поддержку изобретателям, исследователям Пензенской области города Пензы

Гость|24.11.2017 18:26|

больницы Семашко нет уже как лет 6ть!

Гость|24.11.2017 18:28|

Низкая эффективность производства аварийно-восстановительных работ работниками ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза»

А потому что нефиг всякому УГ отдавать коммуналку. Через пятую точку работают.

Гость|24.11.2017 18:53|

Т плюс это коллапс

Гость|24.11.2017 19:07|

Это начало и без конца.

Гость|24.11.2017 19:09|

Может Минобр догадается отменить занятия в школах, где нет отопления?

Имя: Гость
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