24.11.2017 | 17:45

По состоянию на пятницу, 24 ноября, в Пензе в 67 жилых домах, 3 детских садах, 3 школах и 5 больницах нет отопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с неоднократными порывами на теплотрассе d=400 мм в районе пересечения улиц Чкалова и Куйбышева повторно производится отключение подачи теплоносителя. Низкая эффективность производства аварийно-восстановительных работ работниками ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» откладывает подачу отопления на срок до 19:00 25.11.2017», - пояснили в мэрии.

Ночь без отопления предстоит провести жителям улиц Чкалова, Красной, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовской и К. Маркса. Холодными будут батареи в больницах Семашко, Евграфова, Бурденко, 5-й и КИМе.

«Ситуация находится на контроле администрации города, лично главы администрации Виктора Кувайцева, Управления по делам ГОЧС г. Пензы», - добавили в мэрии.