24.11.2017 | 12:41

Утром в пятницу, 24 ноября, на проезде Байдукова в Пензе огонь уничтожил автомобиль Mazda.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 8:18. На тушение загоревшейся машины выезжали 4 человека на одном спецавтомобиле.

«Пострадавших в пожаре нет», - добавили в ведомстве.

Происшествие активно обсуждается в интернете. «В этом году там уже вторая машина горит», - отмечает один комментаторов в группе Пенза live в соцсети «ВКонтакте». Возможно, имеется в виду случай, когда 8 июня на улице Титова полностью сгорел автомобиль УАЗ.

Вечером 22 ноября огнеборцы также выезжали на тушение автомобиля, который загорелся на трассе М5 «Урал» возле поворота на поселок Монтажный.