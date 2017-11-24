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Происшествия | В Пензе огонь уничтожил автомобиль Mazda

24.11.2017|12:41
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Утром в пятницу, 24 ноября, на проезде Байдукова в Пензе огонь уничтожил автомобиль Mazda.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 8:18. На тушение загоревшейся машины выезжали 4 человека на одном спецавтомобиле.

«Пострадавших в пожаре нет», - добавили в ведомстве.

Происшествие активно обсуждается в интернете. «В этом году там уже вторая машина горит», - отмечает один комментаторов в группе Пенза live в соцсети «ВКонтакте». Возможно, имеется в виду случай, когда 8 июня на улице Титова полностью сгорел автомобиль УАЗ.

Вечером 22 ноября огнеборцы также выезжали на тушение автомобиля, который загорелся на трассе М5 «Урал» возле поворота на поселок Монтажный.

Источник — фото Антона Желобаева
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Гость|24.11.2017 12:56|

"один комментаторов" — это имя и фамилия? Тогда с заглавной буквы надо писать. Эх, журналюшки...

Имя: Гость
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