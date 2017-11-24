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Происшествия | В Пензе две пенсионерки попали под колеса автомобилей

24.11.2017|13:43
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В четверг, 23 ноября, в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов с интервалом в 10 минут.

В 17:10 напротив дома № 10 на улице Толстого 35-летняя автолюбительница на «LADA Granta» сбила 59-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В 17:20 у дома № 17 на проспекте Строителей 40-летний водитель Peugeot 406 наехал на 83-летнюю пенсионерку. Впоследствии ее с травмами отправили в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по данным фактам проводится проверка.

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Гость|24.11.2017 14:46|

С фото опять промахнулись, это явно не Улица Толстого или проспект Строителей. Интереснг по какому принципц фото выбирает - чисто рандомно ?

Гость|24.11.2017 15:55|

Не факт что и Пенза

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