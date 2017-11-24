24.11.2017 | 13:43

В четверг, 23 ноября, в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов с интервалом в 10 минут.

В 17:10 напротив дома № 10 на улице Толстого 35-летняя автолюбительница на «LADA Granta» сбила 59-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В 17:20 у дома № 17 на проспекте Строителей 40-летний водитель Peugeot 406 наехал на 83-летнюю пенсионерку. Впоследствии ее с травмами отправили в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по данным фактам проводится проверка.