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Происшествия | На улице Карпинского грузовик въехал в столб

24.11.2017|17:50
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На улице Карпинского больше нет знака «Пешеходный переход» - его снес многотонный грузовик. Водитель машины поздно заметил остановившуюся прямо перед ним «Газель», которая пропускала девушку на «зебре». Чтобы избежать столкновения с отечественным автомобилем, мужчине пришлось резко вывернуть руль в сторону.

«Он задел машину вскользь и влетел в столб. Водитель в кабине был один, вроде не пострадал», - рассказал очевидец происшествия.

Кабина транспортного средства оказалась сильно разбита, а вот мачта городского освещения - на удивление крепкой. Она даже не наклонилась от удара махины, а лишь немного повернулась вокруг своей оси. Уцелел и металлический забор вдоль дома № 88: его груженная асфальтом машина задела по касательной.

Со слов мужчины, сидевшего за рулем «Газели», многотонный автомобиль двигался вниз по улице Карпинского с превышением скорости, около 90 километров в час.

Во всех обстоятельствах этой аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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Гость|24.11.2017 19:09|

Подставили чоткого буртаса

Гость|24.11.2017 19:28|

penzainform.ru писал(a):

Со слов мужчины, сидевшего за рулем «Газели», многотонный автомобиль двигался вниз по улице Карпинского с превышением скорости, около 90 километров в час.
Гыыы, газелист - козлиная рожа! 90, говоришь ехал? А чем докажешь? У грузовика походу воздух из тормозной системы вышел, пока он накатом ехал. Система ресивер пропускает, или еще чо. Бывает такое. На передаче надо ехать, чтобы компрессор качал.

Гость|24.11.2017 19:35|

грузовик по телефону говорил - мир спасал ........

Гость|24.11.2017 19:57|

По-моему ,,грач-строй,,какая система,что пропускает,и в какой ресивер,дятлы не пишите такие комменты,если воздух уйдёт из системы энергачи разведки колодки и машина остановится,здесь скорее всего проект...л дистанцию,или перегрел тормоза,на грузовике нельзя бездумно жать на тормоза,и шакалы очень не любят перегруз,площадь тори.накладок мала,а кузов огромный,ну грачам пох

Гость|24.11.2017 19:58|

Эта девушка сегодня не уснёт, совесть замучает.

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