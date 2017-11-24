24.11.2017 | 17:50

На улице Карпинского больше нет знака «Пешеходный переход» - его снес многотонный грузовик. Водитель машины поздно заметил остановившуюся прямо перед ним «Газель», которая пропускала девушку на «зебре». Чтобы избежать столкновения с отечественным автомобилем, мужчине пришлось резко вывернуть руль в сторону.

«Он задел машину вскользь и влетел в столб. Водитель в кабине был один, вроде не пострадал», - рассказал очевидец происшествия.

Кабина транспортного средства оказалась сильно разбита, а вот мачта городского освещения - на удивление крепкой. Она даже не наклонилась от удара махины, а лишь немного повернулась вокруг своей оси. Уцелел и металлический забор вдоль дома № 88: его груженная асфальтом машина задела по касательной.

Со слов мужчины, сидевшего за рулем «Газели», многотонный автомобиль двигался вниз по улице Карпинского с превышением скорости, около 90 километров в час.

Во всех обстоятельствах этой аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.