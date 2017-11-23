Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|23 ноя 2017|12:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Снег |
  69.40  |  $  59.01
 

Происшествия | В Заречном и Колышлее в ДТП пострадали двое детей

23.11.2017|11:32
Печать

В среду, 22 ноября, на дорогах Пензенской области в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода.

Так, в Колышлее, напротив дома № 30 на улице Пацаева, в 16:55 58-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 16-летнего подростка. Тот получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В Заречном, около дома № 14 на улице Конституции, 55-летняя женщина на Daewoo Matiz наехала на 11-летнюю девочку. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.

0
0
0
0
 
Гость|23.11.2017 11:49|

а девочка, она что не подросток...

Гость|23.11.2017 11:50|

в Колышлее по темному ходить опасно.освещения практически нет на самых ходовых улицах. а садовая улица начиная от трассы и до ул.транспортная вообще ни одного фонаря, причем на этой улице располагается школа. тротуаров нет, все ходят по дороге.

Гость|23.11.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

В Заречном, около дома № 14 на улице Конституции, 55-летняя женщина на Daewoo Matiz наехала на 11-летнюю девочку. Ребенка с травмами доставили в больницу.
Уберите уже "слепые" желтые фонари и поставьте, хотя бы на переходах, как раньше в СССР обычные белые ДРЛ лампы. Да, они потребляют больше энергии, но жизнь дороже!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!