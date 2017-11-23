23.11.2017 | 11:32

В среду, 22 ноября, на дорогах Пензенской области в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода.

Так, в Колышлее, напротив дома № 30 на улице Пацаева, в 16:55 58-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 16-летнего подростка. Тот получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В Заречном, около дома № 14 на улице Конституции, 55-летняя женщина на Daewoo Matiz наехала на 11-летнюю девочку. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.