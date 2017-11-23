23.11.2017 | 11:17

В среду, 22 ноября, в 7:20 на 236-м километре автотрассы Нижний Новгород - Саратов в Мокшанском районе произошла авария: столкнулись ГАЗ-2747 (грузовая «Газель») под управлением 28-летнего мужчины и фура Freightliner с 30-летним водителем.

В 7:50 сообщение о ДТП поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Сотрудников просили оказать помощь травмированному водителю «Газели», который оказался зажатым в машине.

«Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что очевидцы уже извлекли водителя из машины. Его увезла с места происшествия скорая помощь», - рассказали в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Сотрудники пожарно-спасательного центра отключили аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания и осмотрели место аварии, чтобы убедиться в отсутствии других опасных факторов.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, водитель «Газели» получил телесные повреждения. После оказания помощи медики его отпустили.