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Происшествия | В Мокшанском районе грузовая «Газель» влетела под фуру

23.11.2017|11:17
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В среду, 22 ноября, в 7:20 на 236-м километре автотрассы Нижний Новгород - Саратов в Мокшанском районе произошла авария: столкнулись ГАЗ-2747 (грузовая «Газель») под управлением 28-летнего мужчины и фура Freightliner с 30-летним водителем.

В 7:50 сообщение о ДТП поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Сотрудников просили оказать помощь травмированному водителю «Газели», который оказался зажатым в машине.

«Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что очевидцы уже извлекли водителя из машины. Его увезла с места происшествия скорая помощь», - рассказали в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Сотрудники пожарно-спасательного центра отключили аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания и осмотрели место аварии, чтобы убедиться в отсутствии других опасных факторов.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, водитель «Газели» получил телесные повреждения. После оказания помощи медики его отпустили.

Источник — фото с сайта uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|23.11.2017 11:35|

да какая хрен разница, кому 28, кому 30... виноват-то кто?

Гость|23.11.2017 11:37|

penzainform.ru писал(a):

столкнулись ГАЗ-2747 (грузовая «Газель») под управлением 28-летнего мужчины и фура Freightliner с 30-летним водителем.
Как могли столкнуться Газель и фура, если фура просто стояла, хоть и с водителем?

Гость|23.11.2017 12:08|

Фура стояла посреди дороги - как на фото?

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