23.11.2017 | 14:34

В ночь на среду, 22 ноября, в Кузнецком районе произошло ДТП с участием дикого животного.

На федеральной автодороге М5 «Урал» водитель легкового автомобиля насмерть сбил лосиху, переходившую проезжую часть. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда под колесами автомобилей гибнут лесные обитатели. Так, 8 ноября в Пензенском районе водитель микроавтобуса сбил кабана, пересекавшего автомагистраль Пенза - Тамбов. Животное погибло.

«При движении по автодорогам, проходящим около лесных массивов, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных», - напоминает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.