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Происшествия | В Кузнецком районе водитель легковушки насмерть сбил лосиху

23.11.2017|14:34
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В ночь на среду, 22 ноября, в Кузнецком районе произошло ДТП с участием дикого животного.

На федеральной автодороге М5 «Урал» водитель легкового автомобиля насмерть сбил лосиху, переходившую проезжую часть. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда под колесами автомобилей гибнут лесные обитатели. Так, 8 ноября в Пензенском районе водитель микроавтобуса сбил кабана, пересекавшего автомагистраль Пенза - Тамбов. Животное погибло.

«При движении по автодорогам, проходящим около лесных массивов, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных», - напоминает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Гость|23.11.2017 14:52|

Оттащил бы в кусты и свалил, нафиг!

Гость|23.11.2017 15:02|

скрылся с места ДТП тогда

Гость|23.11.2017 15:11|

penzainform.ru писал(a):

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 40 тысяч рублей
Почему не говорят об ущербе, причиненном водителю и легковому автомобилю?

Гость|23.11.2017 15:12|

попал чувак, это не человека сбить, могут и реально посадить.

Имя: Гость
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