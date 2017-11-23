23.11.2017 | 15:45

Похищенную полуторагодовалую девочку обнаружили в Оренбургской области. Варю, которую неизвестный мужчина выхватил из рук бабушки, увезли за восемьсот километров от дома.

Ребенок находился со своей матерью - 26-летняя женщина на данный момент не лишена родительских прав в отношении дочери. Информация о местонахождении человека, совершившего похищение и передавшего ребенка матери, не разглашается в интересах следствия.

«Следователями следственного отдела по Первомайскому району г. Пензы принимаются меры по доставлению женщины и ребенка обратно в Пензу для проведения с женщиной необходимых следственных действий», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Эта семейная драма получила широкую огласку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».

Последние полгода ребенок проживал с бабушкой и отцом. Из их дома неизвестный мужчина и украл девочку, представившись почтальоном, доставившим телеграмму. Бабушка открыла дверь, гость брызнул пенсионерке в лицо газом из баллончика, выхватил малышку и скрылся на автомобиле.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления, и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Дальнейшую судьбу малышки будут решать органы опеки и попечительства. Им предстоит определить, с кем и где будет проживать девочка.