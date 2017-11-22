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Происшествия | В Заводской район прибыли экстренные службы из-за мужчины на крыше дома

22.11.2017|14:28
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В среду, 22 ноября, в Заводском районе Пензы произошло ЧП: на крышу двухэтажного дома забрался взрослый мужчина и стал угрожать, что спрыгнет.

Практически сразу сообщения об инциденте появились в соцсети «ВКонтакте». Так, один из пользователей разместил фотографии с места и написал: «Воровского, 25/11, сидит на крыше, то ли что-то загорелось дома, то ли суицидник».

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место выехали спасатели и психолог. Также у дома дежурили полицейские и машина скорой помощи.

По предварительной информации, у пензенца произошел конфликт с матерью.

«Когда женщина приехала и переговорила с сыном, он спустился», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Ярика Трошина
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Гость|22.11.2017 14:53|

слишком много внимания идиоту

АвтоНарушитель|22.11.2017 14:55|

Да и пусть прыгал-бы...

Гость|22.11.2017 14:57|

На День сыновей подарочек сделал любимой маме.

Гость|22.11.2017 15:00|

Международный день сыновей удался.

Гость|22.11.2017 15:02|

Опять заводской район

Гость|22.11.2017 15:06|

Да плевать на него! Там всего-то второй этаж, и прыгал бы, сколько захочется. Давайте теперь про каждого недоноска писать в новостях.

Гость|22.11.2017 15:07|

Осень. Обострение у всяких там дебилойдов

Гость|22.11.2017 15:23|

Похоже мама 100 рублей не дала,чтобы в забегаловку сходить.

Гость|22.11.2017 15:27|

А вот Ширшина хорошая мать!

Имя: Гость
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