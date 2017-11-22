22.11.2017 | 14:28

В среду, 22 ноября, в Заводском районе Пензы произошло ЧП: на крышу двухэтажного дома забрался взрослый мужчина и стал угрожать, что спрыгнет.

Практически сразу сообщения об инциденте появились в соцсети «ВКонтакте». Так, один из пользователей разместил фотографии с места и написал: «Воровского, 25/11, сидит на крыше, то ли что-то загорелось дома, то ли суицидник».

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место выехали спасатели и психолог. Также у дома дежурили полицейские и машина скорой помощи.

По предварительной информации, у пензенца произошел конфликт с матерью.

«Когда женщина приехала и переговорила с сыном, он спустился», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.