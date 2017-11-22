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Происшествия | В Пензе разыскивают похищенную годовалую девочку

22.11.2017|10:55
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту похищения годовалой девочки. ЧП произошло 21 ноября на улице Красноярской.

«По данным следствия, Киреева Варвара Георгиевна 16 июня 2016 года рождения проживала с мая 2017 года с отцом и бабушкой. Утром 21 ноября девочка вместе с бабушкой находилась дома. В это время к дому подошел не установленный следствием мужчина и обманным способом (под предлогом передачи телеграммы) попросил открыть ему дверь. Женщина поверила и с ребенком на руках открыла», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленник брызнул в лицо бабушки из газового баллончика, отобрал девочку и вместе с ней и ее матерью, все это время ждавшей у дома, скрылся с места преступления на неустановленной машине.

Где сейчас находится ребенок, неизвестно. На Варваре была майка розового цвета с рисунком «клубника», информации о верхней одежде нет.

Татьяна Махницкая уточнила, что к совершению преступления могут быть причастны мать девочки Татьяна Сергеевна Колесникова 1991 года рождения и ее супруг Евгений Юрьевич Колесников 1981 года рождения. Они проживают на съемной квартире на Ладожской, 3.

«Следственное управление убедительно просит жителей Пензы и области при наличии информации о местонахождении ребенка, а также лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме того, просим граждан проявлять бдительность при усыновлении детей (в возрасте 1-1,5 лет), не допускать проведения данной процедуры без участия органов опеки и попечительства несовершеннолетних и оформления всех установленных законом документов.

Также обращаем внимание собственников квартир, которые сдают их в аренду, на семейные пары с малолетними детьми, поскольку лица, похитившие девочку, могут воспользоваться съемным жильем», - сообщила Татьяна Махницкая.

Звонков от граждан ждут по телефонам: (8412) 36-17-02, 56-61-10, 56-61-05 (СУ СКР); 59-97-02, 59-90-02, 02 (полиция).

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Гость|22.11.2017 11:20|

Мне не совсем понятно: законные родители похитили собственного ребенка. Какое же это похищение?

Гость|22.11.2017 11:24|

Гость писал(a):

Мне не совсем понятно: законные родители похитили собственного ребенка. Какое же это похищение?
Чудило ты! Прочитай внимательно фамилии, отчества, мож поймешь с 10 раза.

Гость|22.11.2017 11:25|

Ничего не понятно... Мать выкрала ребёнка у бывшей свекрови? Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. ...

Гость|22.11.2017 11:26|

Ничего не ясно,у матери жевочки щас другой муж?

Гость|22.11.2017 11:26|

Мне не совсем понятно, как годовалый ребенок мог оказаться у отца при, видимо, разводе

Гость|22.11.2017 11:30|

Судя по отчеству ребенка, похищал не отец, вы чего? Тем паче что она и так с отцом жила.

Гость|22.11.2017 11:31|

Так если мать не лишали родительских прав какое же это преступление?

Гость|22.11.2017 11:34|

мать лишили родительских прав ребенок проживал с биологическим отцом.

Гость|22.11.2017 11:35|

Гость писал(a):

Так если мать не лишали родительских прав какое же это преступление?
Самое обыкновенное, если при разводе судом девочку оставили с отцом, а так скорее всего и есть. Мамаша неблагополучная скорее всего.

Гость|22.11.2017 11:38|

Давайте-ка все бдительность проявим. Важна помощь каждого!!!

Гость|22.11.2017 11:40|

На вид нормальная девушка. Как надо было её довести до края, чтоб она стала неблагополучной!

Гость|22.11.2017 11:40|

девочка с матерью. Успокойтесь.

Гость|22.11.2017 11:44|

Гость писал(a):

девочка с матерью. Успокойтесь.
Евгений Юрьевич Колесников, вас между прочим ищут.

Гость|22.11.2017 11:45|

Гость писал(a):

девочка с матерью. Успокойтесь.
Ты дебил?

Гость|22.11.2017 11:48|

Мать алкоголичка и наркоманка лишена род.прав.

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Имя: Гость
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