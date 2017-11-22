22.11.2017 | 10:55

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту похищения годовалой девочки. ЧП произошло 21 ноября на улице Красноярской.

«По данным следствия, Киреева Варвара Георгиевна 16 июня 2016 года рождения проживала с мая 2017 года с отцом и бабушкой. Утром 21 ноября девочка вместе с бабушкой находилась дома. В это время к дому подошел не установленный следствием мужчина и обманным способом (под предлогом передачи телеграммы) попросил открыть ему дверь. Женщина поверила и с ребенком на руках открыла», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленник брызнул в лицо бабушки из газового баллончика, отобрал девочку и вместе с ней и ее матерью, все это время ждавшей у дома, скрылся с места преступления на неустановленной машине.

Где сейчас находится ребенок, неизвестно. На Варваре была майка розового цвета с рисунком «клубника», информации о верхней одежде нет.

Татьяна Махницкая уточнила, что к совершению преступления могут быть причастны мать девочки Татьяна Сергеевна Колесникова 1991 года рождения и ее супруг Евгений Юрьевич Колесников 1981 года рождения. Они проживают на съемной квартире на Ладожской, 3.

«Следственное управление убедительно просит жителей Пензы и области при наличии информации о местонахождении ребенка, а также лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме того, просим граждан проявлять бдительность при усыновлении детей (в возрасте 1-1,5 лет), не допускать проведения данной процедуры без участия органов опеки и попечительства несовершеннолетних и оформления всех установленных законом документов.

Также обращаем внимание собственников квартир, которые сдают их в аренду, на семейные пары с малолетними детьми, поскольку лица, похитившие девочку, могут воспользоваться съемным жильем», - сообщила Татьяна Махницкая.

Звонков от граждан ждут по телефонам: (8412) 36-17-02, 56-61-10, 56-61-05 (СУ СКР); 59-97-02, 59-90-02, 02 (полиция).