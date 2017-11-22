38-летний пензенец лишился возможности сесть за руль после того, как попал в пьяное ДТП в Самарской области.
Вечером в пятницу, 17 ноября, на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошла авария. Ее участник, управлявший ВАЗ-2114, скрылся. Однако далеко уехать ему не удалось.
Дело в том, что самарская Госавтоинспекция активно сотрудничает с водителями такси, которые в режиме онлайн сообщают в дежурную часть о происшествиях. Так случилось и на этот раз: таксист, ставший очевидцем аварии, тут же сообщил о нарушителе в ГИБДД.
Правоохранители обнаружили «четырнадцатую» и потребовали остановиться, однако водитель попытался скрыться. Во время преследования на федеральной магистрали М5 «Урал» нарушитель не справился с управлением и слетел в кювет. Там его и задержали стражи порядка.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель, житель Пензенской области 1979 года рождения, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
«За проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места ДТП и выезд на полосу встречного движения 18 ноября по решению суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком 12 месяцев», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В начале ноября в Саратове житель Пензы пытался уйти от погони, в которую за ним пустились сотрудники ДПС. Когда стражи порядка задержали нарушителя, то обнаружили у него коноплю, которую он собирался употребить по дороге домой.
За проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места ДТП и выезд на полосу встречного движения
А за то,что не трезв,не будет наказания???и как-то скромно,всего год за такой букет нарушений!