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Происшествия | В Заречном вандалы сорвали светящиеся шнуры, украшавшие вход в парк

21.11.2017|12:25
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В Заречном началась активная подготовка к Новому году: специалисты монтируют иллюминацию, меняют лампочки в гирляндах, в ближайшие дни начнут устанавливать елки.

Кроме традиционных элементов новогоднего освещения, появятся новшества, в частности дополнительная подсветка каштанов на улице Ленина и колеса обозрения в центральном парке.

В зоне отдыха «Лесная» елка будет располагаться на асфальтированной площадке около гостиницы. Сам отель планируется оформить дюралайтом - светящимися шнурами, а деревья - светодиодными шарами.

Однако на днях в закрытом городе был зафиксирован акт вандализма. Об этом сообщает портал «Город Z».

Дюралайт, которым была оформлена арка на входе в центральный парк культуры и отдыха, провисел всего два дня, после чего злоумышленники просто оборвали его, невзирая на угрозу жизни (подсветка находилась под напряжением 220 вольт).

В связи с такой ситуацией, скорее всего, дополнительная подсветка в любимых горожанами местах после новогодних праздников будет снята, хотя многие зареченцы были бы рады, если бы она осталась.

Источник — gorodz.info
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Гость|21.11.2017 13:53|

И правильно сделали по сути-то. Хоть и противозаконно. Потому что во всём должно быть чувство прекрасного и меры и при этом. Арка сама по себе симпатичная и красиво выглядит в свет рядом стоящих и освещающих её фонарей. Повешенная же на неё гирлянда сделала арку совершенно невидимой. Вместо неё теперь мы видим обозначенный гирляндой контур верхней части арки. А это так примитивно по сравнению с видом арки таким, какой он есть сам по себе без гирлянды! Это было бы ещё уместно не по виду, а по смыслу в Новогодние праздники. А сейчас-то это зачем? Слишком увлеклись самой идеей применения новых технических средств светового оформления города. Увлеклись, а на результат эстетически не посмотрели. Конечно, не вандалам это недоглядство сымать. И всё же. Когда этих светотехников ещё дождёшься! Боюсь. что никогда.

Гость|21.11.2017 13:55|

Здрaвствуйте, меня зовут Kирилл мне 9 лет, я снимaю видео для YouTube и я хочу доkaзaть своим родителям, что могу чего-нибудь добиться сaм помогите мне пожaлуйстa прейдите по ссылkе ПОДПИШИТЕСЬ и постaвьте лaйk Спaсибо. https://www.youtube.com/channel/UCmP56ezqHHdPPyK7gpoMRGQ

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