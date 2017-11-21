В Заречном началась активная подготовка к Новому году: специалисты монтируют иллюминацию, меняют лампочки в гирляндах, в ближайшие дни начнут устанавливать елки.
Кроме традиционных элементов новогоднего освещения, появятся новшества, в частности дополнительная подсветка каштанов на улице Ленина и колеса обозрения в центральном парке.
В зоне отдыха «Лесная» елка будет располагаться на асфальтированной площадке около гостиницы. Сам отель планируется оформить дюралайтом - светящимися шнурами, а деревья - светодиодными шарами.
Однако на днях в закрытом городе был зафиксирован акт вандализма. Об этом сообщает портал «Город Z».
Дюралайт, которым была оформлена арка на входе в центральный парк культуры и отдыха, провисел всего два дня, после чего злоумышленники просто оборвали его, невзирая на угрозу жизни (подсветка находилась под напряжением 220 вольт).
В связи с такой ситуацией, скорее всего, дополнительная подсветка в любимых горожанами местах после новогодних праздников будет снята, хотя многие зареченцы были бы рады, если бы она осталась.
И правильно сделали по сути-то. Хоть и противозаконно. Потому что во всём должно быть чувство прекрасного и меры и при этом. Арка сама по себе симпатичная и красиво выглядит в свет рядом стоящих и освещающих её фонарей. Повешенная же на неё гирлянда сделала арку совершенно невидимой. Вместо неё теперь мы видим обозначенный гирляндой контур верхней части арки. А это так примитивно по сравнению с видом арки таким, какой он есть сам по себе без гирлянды! Это было бы ещё уместно не по виду, а по смыслу в Новогодние праздники. А сейчас-то это зачем? Слишком увлеклись самой идеей применения новых технических средств светового оформления города. Увлеклись, а на результат эстетически не посмотрели. Конечно, не вандалам это недоглядство сымать. И всё же. Когда этих светотехников ещё дождёшься! Боюсь. что никогда.