21.11.2017 | 12:25

В Заречном началась активная подготовка к Новому году: специалисты монтируют иллюминацию, меняют лампочки в гирляндах, в ближайшие дни начнут устанавливать елки.

Кроме традиционных элементов новогоднего освещения, появятся новшества, в частности дополнительная подсветка каштанов на улице Ленина и колеса обозрения в центральном парке.

В зоне отдыха «Лесная» елка будет располагаться на асфальтированной площадке около гостиницы. Сам отель планируется оформить дюралайтом - светящимися шнурами, а деревья - светодиодными шарами.

Однако на днях в закрытом городе был зафиксирован акт вандализма. Об этом сообщает портал «Город Z».

Дюралайт, которым была оформлена арка на входе в центральный парк культуры и отдыха, провисел всего два дня, после чего злоумышленники просто оборвали его, невзирая на угрозу жизни (подсветка находилась под напряжением 220 вольт).

В связи с такой ситуацией, скорее всего, дополнительная подсветка в любимых горожанами местах после новогодних праздников будет снята, хотя многие зареченцы были бы рады, если бы она осталась.