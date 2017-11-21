21.11.2017 | 14:38

Во вторник, 21 ноября, в Спасском районе Пензенской области произошла автокатастрофа, в которой два человека погибли и шесть пострадали.

По предварительным данным, в 7:40 на 489-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 26-летнего водителя и семиместная «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 45-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель ВАЗ-2110 и пассажир «Лады» от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Водитель «Лады-Ларгус» и пять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.