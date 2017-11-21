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Происшествия | В Спасском районе в ДТП два человека погибли, шесть ранены

21.11.2017|14:38
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Во вторник, 21 ноября, в Спасском районе Пензенской области произошла автокатастрофа, в которой два человека погибли и шесть пострадали.

По предварительным данным, в 7:40 на 489-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 26-летнего водителя и семиместная «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 45-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель ВАЗ-2110 и пассажир «Лады» от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Водитель «Лады-Ларгус» и пять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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Гость|21.11.2017 15:04|

неправильная информация. скончался водитель одной и пассажир другой

Гость|21.11.2017 15:19|

penzainform.ru писал(a):

водитель ВАЗ-2110 и пассажир «Лады»
А ВАЗ 2110 это не лада что ли?

Имя: Гость
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