20.11.2017 | 14:31

В воскресенье, 19 ноября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

В 13:10 на 422-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 55-летний мужчина, и MAN под управлением водителя того же возраста.

В результате аварии водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. 55-летнего пассажира из Chevrolet госпитализировали с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.