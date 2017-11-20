20.11.2017 | 15:36

Экипаж скорой помощи не довез пациента до медицинского учреждения. Мужчину, у которого прихватило сердце, нужно было доставить из поликлиники больницы имени Захарьина в первую городскую. Однако, едва спецавтомобиль выехал на проезжую часть, его протаранил Mitsubishi Lancer.

«Получается, на встречной полосе нас уже пропускало несколько машин, мы посмотрели направо - не было никого, стали выруливать. Мы уже были практически на своей полосе. Откуда он появился?.. Мы остановились, а он еще дальше проехал, уже без фары и без зеркала», - рассказала о происшествии фельдшер Екатерина Тактарова.

При этом, по словам очевидцев, машина скорой двигалась без проблесковых маячков, а легковая иномарка находилась на главной дороге.

Mitsubishi после удара вылетел с проезжей части, задел дерево и получил серьезные повреждения. Участникам этой автомобильной аварии помощь медиков не потребовалась. А пациента все-таки доставил в нужную больницу другой экипаж скорой.