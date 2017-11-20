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Происшествия | В Пензе скорая помощь столкнулась с иномаркой

20.11.2017|15:36
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Экипаж скорой помощи не довез пациента до медицинского учреждения. Мужчину, у которого прихватило сердце, нужно было доставить из поликлиники больницы имени Захарьина в первую городскую. Однако, едва спецавтомобиль выехал на проезжую часть, его протаранил Mitsubishi Lancer.

«Получается, на встречной полосе нас уже пропускало несколько машин, мы посмотрели направо - не было никого, стали выруливать. Мы уже были практически на своей полосе. Откуда он появился?.. Мы остановились, а он еще дальше проехал, уже без фары и без зеркала», - рассказала о происшествии фельдшер Екатерина Тактарова.

При этом, по словам очевидцев, машина скорой двигалась без проблесковых маячков, а легковая иномарка находилась на главной дороге.

Mitsubishi после удара вылетел с проезжей части, задел дерево и получил серьезные повреждения. Участникам этой автомобильной аварии помощь медиков не потребовалась. А пациента все-таки доставил в нужную больницу другой экипаж скорой.

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Гость|20.11.2017 19:03|

Водители скорой, даже без люстры и клаксона, просто кладут на правила пдд, считая себя бесконечно главными на дороге-откуда водитель митсубиши знал, что там кто-то его пропускает?Нужно было убедиться, что тебя пропускают, об этом гласят правила дор.движения, даже если у тебя люстра и клаксон включены!

А теперь человек , который не приделах, остался с "затоталенной" машиной...

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