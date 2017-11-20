20.11.2017 | 17:02

В воскресенье, 19 ноября, в 17:00 на пятом километре дороги Пенза - Лунино столкнулись Chevrolet Niva, за рулем которой был мужчина 1984 года рождения, и «Лада-Гранта» под управлением водителя 1992 года рождения.

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка-подросток, находившаяся в салоне Chevrolet Niva, ее госпитализировали с телесными повреждениями. Второй пассажир этой же машины, 37-летний мужчина, после оказания медицинской помощи был отпущен.

Также в больницу доставлены водитель «Лады» и его 21-летний спутник.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.