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Происшествия | В Бессоновском районе в ДТП пострадала 15-летняя девочка-подросток

20.11.2017|17:02
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В воскресенье, 19 ноября, в 17:00 на пятом километре дороги Пенза - Лунино столкнулись Chevrolet Niva, за рулем которой был мужчина 1984 года рождения, и «Лада-Гранта» под управлением водителя 1992 года рождения.

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка-подросток, находившаяся в салоне Chevrolet Niva, ее госпитализировали с телесными повреждениями. Второй пассажир этой же машины, 37-летний мужчина, после оказания медицинской помощи был отпущен.

Также в больницу доставлены водитель «Лады» и его 21-летний спутник.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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