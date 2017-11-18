18.11.2017 | 13:19

В пятницу, 17 ноября, в Пензенской области три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы. Два несчастных случая произошли в Пензе, третий - в Пачелмском районе. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Первое ДТП в областном центре произошло в 7:10. У дома № 15 на улице Тарханова водитель неустановленного автомобиля сбил 45-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Второе происшествие случилось в 17:45. На улице Тернопольской, напротив дома № 35 на Ладожской, под колесами Volkswagen Golf, которым управлял 37-летний мужчина, оказалась 72-летняя пенсионерка. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу с телесными повреждениями.

Трагически закончилось еще одно ДТП, произошедшее на 29-м километре автотрассы Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. В 17:25 55-летний мужчина, упрвлявший автомобилем Chevrolet Lacetti, сбил 52-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но от полученных травм она скончалась.