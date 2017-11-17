17.11.2017 | 13:02

В пятницу, 17 ноября, на проспекте Победы около магазина «Буратино» произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58» в социальной сети «ВКонтакте».

На первой полосе столкнулись маршрутное такси, двигавшееся в сторону памятника Победы, и автомобиль Peugeot.

«В результате аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.