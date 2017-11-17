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Происшествия | В Пензе на проспекте Победы маршрутка столкнулась с Peugeot

17.11.2017|13:02
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В пятницу, 17 ноября, на проспекте Победы около магазина «Буратино» произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58» в социальной сети «ВКонтакте».

На первой полосе столкнулись маршрутное такси, двигавшееся в сторону памятника Победы, и автомобиль Peugeot.

«В результате аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото vk.com, группа «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58»
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Гость|17.11.2017 13:20|

Когда Пензу избавят от маршруток? Будь они хоть трижды микроавтобусами! Ездить в них опасно!

Гость|17.11.2017 13:23|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 17 ноября, на проспекте Победы около магазина «Буратино» произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Не должна маршрутка быть общественным транспортом. Она должна работать лишь там где автобусам большой вместимости нерентабельно а для троллейбусов проводов нет.

Гость|17.11.2017 13:24|

Гость писал(a):

Не должна маршрутка быть общественным транспортом. Она должна работать лишь там где автобусам большой вместимости нерентабельно а для троллейбусов проводов нет.
Чиновники теперь её называют автобусом малой вместимости.

Гость|17.11.2017 13:24|

penzainform.ru писал(a):

«В результате аварии никто не пострадал.
Слава Богу!

Гость|17.11.2017 13:26|

Гость писал(a):

Чиновники теперь её называют автобусом малой вместимости.
Никакой это не автобус.

Гость|17.11.2017 13:26|

penzainform.ru писал(a):

На первой полосе столкнулись маршрутное такси, двигавшееся в сторону памятника Победы, и автомобиль Peugeot.
penzainform.ru писал(a):
На первой полосе столкнулись маршрутное такси, двигавшееся в сторону памятника Победы, и автомобиль Peugeot.
Пежо поворачивал налево без поворотника и не посмотрев направо? А маршрутчик летел как обосравшийся олень?

Гость|17.11.2017 13:27|

Гость писал(a):

Слава Богу!
Богу Слава! И КПСС тоже Слава!

Гость|17.11.2017 13:35|

Гость писал(a):

Богу Слава! И КПСС тоже Слава!
Слава Богу не подразумевает славу РПЦ и партии.

Гость|17.11.2017 13:37|

Гость писал(a):

И КПСС тоже Слава!

Слава КПСС вовсе не человек.

Гость|17.11.2017 13:49|

Гость писал(a):

Когда Пензу избавят от маршруток? Будь они хоть трижды микроавтобусами! Ездить в них опасно!
У вас есть альтернатива? Большие автобусы, которые носятся по городу,как легковушки?

Гость|17.11.2017 13:51|

Пежо, Ситро, Рено это авно.

Гость|17.11.2017 13:52|

Даже не автобус малой вместимости,а "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ"вот как чиновники называют это,то есть средство ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ...Как комфортность то ОЩУЩАЕТЕ ????

Гость|17.11.2017 13:53|

Гость писал(a):

Пежо, Ситро, Рено это авно.

Еще и кока-кола мно. заместо стеклоочистителя.

Гость|17.11.2017 13:57|

Пежо, Ситро, Рено это авно.

Вот и знакомый один хвалится, что у него новая ТАЧКА. А я ему - у тебя не ТАЧКА, у тебя рено!)))

Гость|17.11.2017 13:58|

Гость писал(a):

Даже не автобус малой вместимости,а "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ"вот как чиновники называют это,то есть средство ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ...Как комфортность то ОЩУЩАЕТЕ ????
Я читаю в маршрутки отче наш.

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Имя: Гость
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