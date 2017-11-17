17.11.2017 | 12:22

В четверг, 16 ноября, в Колышлейском районе произошла авария с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, в 17:00 на 23-м километре трассы Пенза - Сердобск столкнулись УАЗ-3962 под управлением 54-летнего водителя, самосвал Beifang Benchi с 34-летним шофером, ВАЗ-2115 с 42-летним мужчиной за рулем и Volkswagen Polo, которым управлял 53-летний гражданин.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели.

«В результате происшествия 57-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Volkswagen Polo, мужчины 31 года и 62 лет, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.