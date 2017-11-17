В четверг, 16 ноября, в Колышлейском районе произошла авария с участием четырех автомобилей.
По предварительным данным, в 17:00 на 23-м километре трассы Пенза - Сердобск столкнулись УАЗ-3962 под управлением 54-летнего водителя, самосвал Beifang Benchi с 34-летним шофером, ВАЗ-2115 с 42-летним мужчиной за рулем и Volkswagen Polo, которым управлял 53-летний гражданин.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели.
«В результате происшествия 57-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Volkswagen Polo, мужчины 31 года и 62 лет, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Разгадайте загадку-КТО УПРАВЛЯЛ ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО-МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ?
а) 53 года
б) 31 года
в) 62 года