Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  59.99
 

Происшествия | В Колышлейском районе столкнулись 4 машины, погиб 57-летний мужчина

17.11.2017|12:22
Печать

В четверг, 16 ноября, в Колышлейском районе произошла авария с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, в 17:00 на 23-м километре трассы Пенза - Сердобск столкнулись УАЗ-3962 под управлением 54-летнего водителя, самосвал Beifang Benchi с 34-летним шофером, ВАЗ-2115 с 42-летним мужчиной за рулем и Volkswagen Polo, которым управлял 53-летний гражданин.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели.

«В результате происшествия 57-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Volkswagen Polo, мужчины 31 года и 62 лет, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.11.2017 12:37|

Разгадайте загадку-КТО УПРАВЛЯЛ ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО-МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ?

а) 53 года

б) 31 года

в) 62 года

Гость|17.11.2017 12:41|

Думаю, чта в аварии 4 машины , а в фолцвагине - 3 человека , вместе с водителем.

Гость|17.11.2017 12:49|

Тогда из троих в фолцвагине двое - водители! Одному - точно 53, второму или 31, или в два раза больше

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!