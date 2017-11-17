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Происшествия | Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи с трагическим ДТП в Марий Эл

17.11.2017|10:41
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Марий Эл.

«Погибли 15 человек. Страшная беда. Глубокие соболезнования семьям тех, кто никогда не вернется домой. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Человеческая жизнь очень хрупкая, об этом нельзя никогда забывать», - написал глава региона в своем микроблоге.

Трагедия произошла 16 ноября. Микроавтобус Mercedes столкнулся с груженым лесовозом. 14 человек погибли на месте, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Четыре человека, в том числе трое детей, госпитализированы.

Предварительная причина произошедшего – плохие погодные условия и неудачный маневр водителя пассажирского автобуса.

17 ноября объявлено в республике Марий Эл днем траура.

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Гость|17.11.2017 11:29|

penzainform.ru писал(a):

Микроавтобус Mercedes
Маршрутка обыкновенная.

Гость|17.11.2017 11:30|

А что сделал Белозерцев для избавления Пензы от маршруток в пользу крупногабаритных автобусов и троллейбусов?

Гость|17.11.2017 11:39|

А что сделал Белозерцев для муниципального общественного транспорта?

Гость|17.11.2017 11:46|

А можно подсветку к пешеходным переходам в городе и области сделать?

Сколько человек за год калечится и погибает по вине руководства области и города-ничего не предпринимающих в этом направлении?

Храм то обязательно подсветят а люди пускай гибнут!-опять же прибыль.

Гость|17.11.2017 12:07|

Когда в Пензе наведете порядок по организации безопасности на дорогах. Освещение, нарушение ПДД водителями (особенно общественного транспорта). Выражать соболезнование может каждый.

Гость|17.11.2017 12:29|

Гость писал(a):

А можно подсветку к пешеходным переходам в городе и области сделать?
У тебя есть уже одна на московской-горького,мало?

Гость|17.11.2017 12:31|

Микроавтобус Мерседес ещё ладно,в Пензе на межгороде возят на старых дряхлых газелях,страшно ехать. Куда смотрит руководство пассажироперевозок?!Пенза-Кузнецк-8

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