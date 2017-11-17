17.11.2017 | 10:41

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Марий Эл.

«Погибли 15 человек. Страшная беда. Глубокие соболезнования семьям тех, кто никогда не вернется домой. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Человеческая жизнь очень хрупкая, об этом нельзя никогда забывать», - написал глава региона в своем микроблоге.

Трагедия произошла 16 ноября. Микроавтобус Mercedes столкнулся с груженым лесовозом. 14 человек погибли на месте, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Четыре человека, в том числе трое детей, госпитализированы.

Предварительная причина произошедшего – плохие погодные условия и неудачный маневр водителя пассажирского автобуса.

17 ноября объявлено в республике Марий Эл днем траура.