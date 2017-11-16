16.11.2017 | 11:55

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра обнаружили тела двух человек в квартирах на улицах Озерной и Саранской.

14 ноября в 18:05 в поисково-спасательную службу обратилась женщина, муж которой закрылся в квартире в доме на Озерной улице и не отвечал на звонки и стук. Спасатели в присутствии сотрудников полиции и врачей скорой помощи вскрыли дверь и обнаружили мужчину повешенным.

Другая трагедия произошла в этот же день на Саранской улице. В 22:25 поступило сообщение о мужчине, который также заперся в квартире и не реагирует на звонки и стук в дверь. Прибыв на место и вскрыв квартиру, спасатели нашли тело пензенца без признаков жизни.

«Полиция устанавливает обстоятельства происшествий», - уточнили в Пензенском пожарно-спасательный центре.