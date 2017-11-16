16.11.2017 | 13:27

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на сотрудницу бара на улице Рахманинова.

14 ноября в 08:02 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в заведении. Патрульные прибыли на место происшествия, и к ним обратилась работница бара.

По ее словам, один из посетителей стал вести себя агрессивно: ругался нецензурной бранью, приставал к ней и пытался ударить. Мужчина скрылся, испугавшись приезда правоохранителей.

«Бойцы Росгвардии задержали дебошира. Им оказался гражданин 1988 года рождения, для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе областного управления.