16.11.2017 | 11:24

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии, произошедшей в среду, 15 ноября, в Бессоновском районе.

По предварительным данным, в 20:35 на 617-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 20-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил неустановленную женщину.

Жертва наезда от полученных травм скончалась на месте, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.