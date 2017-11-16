Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии, произошедшей в среду, 15 ноября, в Бессоновском районе.
По предварительным данным, в 20:35 на 617-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 20-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил неустановленную женщину.
Жертва наезда от полученных травм скончалась на месте, сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
penzainform.ru писал(a):уже темно, федеральная трасса, жаль пешеходку конечно, но вопрос а была ли на ней светоотражающая наклейка, либо какая одежонка...., если нет то водитель должен быть оправдан, а то ПДД распространяется только на водителей - в корне не правильно, ответственность должна быть обоюдной и все кто находится на дороге должен быть признан участником движения. Слово пешеход - пешком ходящий, значит тоже движется и не важно на четырех колесах, либо на своих двоих.....