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Происшествия | В Спасском районе и Заречном пешеходы пострадали в ДТП

15.11.2017|12:32
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14 и 15 ноября на дорогах Пензенской области случились дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Так, во вторник в Спасском районе, на 470-м километре трассы М5 «Урал», в 18:55 58-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 69-летнего мужчину. Последний с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

В среду утром, в 6:30, в Заречном, напротив дома № 96 на улице Мира, 59-летний водитель допустил наезд на 19-летнюю девушку. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по каждому из фактов в настоящее время проводится проверка.

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