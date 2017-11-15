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Происшествия | В Белинском районе сгорело 10 тонн семян подсолнечника

15.11.2017|10:27
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Во вторник, 14 ноября, в 20:47 загорелась металлическая зерносушилка на Заречной улицев селе Аргамаково Белинского района. Пожар тушили пять человек с привлечением двух единиц техники.

Огонь уничтожил 10 тонн семян подсолнечника, однако большая часть заготовленного урожая уцелела: тлевшие зерна залили на земле, а не в сушилке.

«С возгоранием справились в кратчайшие сроки, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|15.11.2017 10:53|

penzainform.ru писал(a):

тлевшие зерна залили на земле, а не в сушилке
нам зачем эта информация? какую смысловую нагрузку она несет?

Гость|15.11.2017 11:03|

Опять убыток барееву

Гость|15.11.2017 11:24|

к чему такая новость?

Гость|15.11.2017 11:30|

Скоро в продаже жаренные семечки со вкусом пожарной пены.. либо подсолнечное масло с аналогичным вкусом.

Гость|15.11.2017 11:40|

2 единицы и 5 человек ночью в глухомани? постановочно как-то.

Гость|15.11.2017 12:02|

Это так сейчас семечки к продаже жарят, оптом

Имя: Гость
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