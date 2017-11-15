15.11.2017 | 10:27

Во вторник, 14 ноября, в 20:47 загорелась металлическая зерносушилка на Заречной улицев селе Аргамаково Белинского района. Пожар тушили пять человек с привлечением двух единиц техники.

Огонь уничтожил 10 тонн семян подсолнечника, однако большая часть заготовленного урожая уцелела: тлевшие зерна залили на земле, а не в сушилке.

«С возгоранием справились в кратчайшие сроки, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.