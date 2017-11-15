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Происшествия | Пешеходы, попавшие в ДТП у «Красных холмов», не получили серьезных травм

15.11.2017|11:44
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Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировало дорожно-транспортное происшествие, случившееся во вторник, 14 ноября, напротив торгового комплекса «Красные холмы» на улице Суворова, 92.

По предварительным данным, в 15:00 28-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух пешеходов: 30-летнюю женщину и 13-летнюю девочку.

«Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для полного обследования, после которого были отпущены», - сообщили в ГИБДД.

Из-за ДТП на улице Суворова образовалась огромная пробка в сторону центра Пензы.

Источник — Фото vk.com, группа «Типичная Пенза»
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Гость|15.11.2017 12:03|

Водитель,небось,перекрестился...

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