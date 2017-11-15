Отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировало дорожно-транспортное происшествие, случившееся во вторник, 14 ноября, напротив торгового комплекса «Красные холмы» на улице Суворова, 92.
По предварительным данным, в 15:00 28-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух пешеходов: 30-летнюю женщину и 13-летнюю девочку.
«Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для полного обследования, после которого были отпущены», - сообщили в ГИБДД.
Из-за ДТП на улице Суворова образовалась огромная пробка в сторону центра Пензы.
Водитель,небось,перекрестился...