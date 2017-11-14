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Происшествия | Причиной трагедии в Наровчатском районе могло стать курение в постели

14.11.2017|16:28
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В понедельник, 13 ноября, пожар унес жизнь 60-летнего жителя Наровчатского района.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 9:23. На тушение выехали четыре огнеборца на двух спецмашинах.

Пожар возник внутри деревянного дома № 11 на улице Жулябина в селе Акимовщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

В огне погиб хозяин дома, мужчина 1957 года рождения. Предварительной причиной пожара специалисты называют курение в постели.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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