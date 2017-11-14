В понедельник, 13 ноября, на окраине Пензы произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, в 7:06 на улице 40 лет Октября 41-летний водитель автомобиля Renault Kangoo мужчина наехал на 16-летнего пешехода.
Подросток был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.
За 10 месяцев текущего года в Пензе количество аварий с участием детей увеличилось на 26%. Для предупреждения подобных происшествий глава городской администрации Виктор Кувайцев поручил обеспечить всех школьников световозвращающими элементами.
Защита не поможет.Есть водители которым красный свет не помеха.Нужны видио-камеры а их нет.