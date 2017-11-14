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Происшествия | На окраине Пензы 16-летний подросток попал под колеса Renault

14.11.2017|10:41
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В понедельник, 13 ноября, на окраине Пензы произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 7:06 на улице 40 лет Октября 41-летний водитель автомобиля Renault Kangoo мужчина наехал на 16-летнего пешехода.

Подросток был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

За 10 месяцев текущего года в Пензе количество аварий с участием детей увеличилось на 26%. Для предупреждения подобных происшествий глава городской администрации Виктор Кувайцев поручил обеспечить всех школьников световозвращающими элементами.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.11.2017 11:32|

Защита не поможет.Есть водители которым красный свет не помеха.Нужны видио-камеры а их нет.

Гость|14.11.2017 11:40|

Нужно головой думать когда на дорогу выходишь. Всегда.

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