В понедельник, 13 ноября, около 21:00 был эвакуирован торговый центр «Куб», расположенный на улице Терновского, 183.
Поводом для беспокойства стала бесхозная сумка. Из-за нее на место прибыли сотрудники всех экстренных служб.
Посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы, и специалисты обследовали оставленную без присмотра вещь.
«В ходе проверки выяснилось, что предмет не представляет угрозы, это была забытая женщиной сумка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного УМВД.