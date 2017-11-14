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Происшествия | 13 ноября в Пензе эвакуировали торговый центр «Куб»

14.11.2017|10:10
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В понедельник, 13 ноября, около 21:00 был эвакуирован торговый центр «Куб», расположенный на улице Терновского, 183.

Поводом для беспокойства стала бесхозная сумка. Из-за нее на место прибыли сотрудники всех экстренных служб.

Посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы, и специалисты обследовали оставленную без присмотра вещь.

«В ходе проверки выяснилось, что предмет не представляет угрозы, это была забытая женщиной сумка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного УМВД.

Источник — видео Александра Волкова
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