13.11.2017 | 12:18

В ночь на понедельник, 13 ноября, в одной из квартир дома № 12 на улице Строителей в Заречном случился пожар.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:02. На место выехали 20 огнеборцев на семи спецавтомобилях. Подъезд был заполнен дымом, который валил из квартиры на третьем этаже.

«Квартиру пришлось вскрывать. Звено газодымозащитной службы обнаружило в комнате горящий диван. Площадь пожара составила два квадратных метра. На кухне обнаружили 53-летнюю женщину в инвалидной коляске с признаками жизни. Дома она находилась одна. Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи», - приводит портал «Заречье сегодня» рассказ начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светланы Стульниковой.

Впоследствии спасенная из огня женщина скончалась. Причину ее смерти установит судмедэксперт.

Предварительной причиной возгорания пожарные называют неосторожное обращение с огнем при курении.