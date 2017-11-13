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Происшествия | В Пензенской области за выходные в ДТП попали четыре пешехода

13.11.2017|12:52
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В минувшие выходные, 11 и 12 ноября, в Пензе и Кузнецком районе случились дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Так, 11-го числа в областном центре, напротив дома № 1 на улице Бурмистрова, в 17:55 69-летний водитель ВАЗ-2104 сбил 42-летнюю женщину. В результате аварии она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

12 ноября в 13:55 у дома № 57 на проспекте Победы 45-летний водитель автобуса малого класса «Луидор» наехал на 25-летнего мужчину. Последнего с травмами отправили в больницу.

В 16:30 около дома № 26 на улице Володарского 36-летний водитель Renault Logan сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

В Кузнецком районе, напротив дома № 310 на улице Ленина в селе Поселки, 11 ноября в 19:10 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил наезд на 83-летнюю пенсионерку. После ДТП женщину госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.

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Гость|13.11.2017 13:07|

penzainform.ru писал(a):

35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил наезд на 83-летнюю пенсионерку

Нахлобучить ему покрышку по самые уши что бы смотрел за дорогой. Наехать на старого человека.

Имя: Гость
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