13.11.2017 | 12:52

В минувшие выходные, 11 и 12 ноября, в Пензе и Кузнецком районе случились дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Так, 11-го числа в областном центре, напротив дома № 1 на улице Бурмистрова, в 17:55 69-летний водитель ВАЗ-2104 сбил 42-летнюю женщину. В результате аварии она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

12 ноября в 13:55 у дома № 57 на проспекте Победы 45-летний водитель автобуса малого класса «Луидор» наехал на 25-летнего мужчину. Последнего с травмами отправили в больницу.

В 16:30 около дома № 26 на улице Володарского 36-летний водитель Renault Logan сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

В Кузнецком районе, напротив дома № 310 на улице Ленина в селе Поселки, 11 ноября в 19:10 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил наезд на 83-летнюю пенсионерку. После ДТП женщину госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.