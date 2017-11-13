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Происшествия | В Кузнецке детсадовцев эвакуировали из-за короткого замыкания

13.11.2017|12:57
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Днем в понедельник, 13 ноября, в детском саду № 2, расположенном на улице Приборостроителей в Кузнецке, произошло событие, которое немедленно стали обсуждать в социальных сетях.

«Что случилось? 5 пожарок проехало и 1 скорая помощь» - написал один из посетителей группы «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».

Один из комментаторов предположил, что проводятся учения. Другой возразил: «Непохоже, садик полностью эвакуировали, за территорию садика. Пожарные подключаются к гидрантам». Третий резюмировал: «Короткое замыкание с возгоранием было!»

Вот что пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области: «В 12:00 поступило сообщение на пульт дежурного. В детском саду № 2, расположенном на улице Приборостроителей в Кузнецке, произошло короткое замыкание счетчика без последующего возгорания. Детей эвакуировали, специалисты проверили все помещения. Сейчас никакой опасности нет».

Источник — Видео Андрея Медведского, vk.com, группа «Подслушано в Кузнецке»
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