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Происшествия | На станции Асеевской женщина погибла, попав под орский поезд

13.11.2017|11:08
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В Пензенской области женщина погибла, попав под поезд. Инцидент произошел в минувший четверг, 9 ноября, на станции Асеевской.

«Скончалась жительница региона в возрасте за 50 лет. Она переходила пути в неположенном месте», - сообщила пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

По ее словам, поезд двигался из Орска в Москву и на данной станции не останавливался. Женщина же ожидала электричку, которая должна была подойти следом.

В настоящее время по факту гибели человека на путях проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны, находясь вблизи железнодорожных путей, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Напоминаем, что тормозной путь поезда составляет 800 метров», - обратилась к населению Елена Модякова.

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