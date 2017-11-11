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Происшествия | В совхозе «Серп и молот» полицейские в свой праздник нашли пропавшего ребенка

11.11.2017|09:34
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В пятницу, 10 ноября, в свой профессиональный праздник, сотрудники полиции Пензенского района занимались поисками 12-летнего мальчика. Накануне он ушел из дома в совхозе «Серп и Молот» и не вернулся.

Семья подростка благополучная, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. Родители пытались самостоятельно найти сына, но безуспешно. Утром они обратились в полицию.

Стражи порядка немедленно организовали поиски. Благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного комитета, полиции и представителей общественности школьник был найден через несколько часов.

Подростка обнаружили в заброшенном административном здании (как пояснили местные жители, в бывшей конторе совхоза). Он видел, что его ищут, но побоялся выйти.

Впоследствии мальчик пояснил, что днем 9 ноября пошел гулять по селу, а вечером зашел на местную ферму, прилег отдохнуть и уснул. Утром он проснулся и снова пошел гулять. За это время в отношении него не было совершено никаких противоправных действий.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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