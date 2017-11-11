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Происшествия | В Пензе «Газель» врезалась в ограждение Леонидовского путепровода

11.11.2017|14:21
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Железнодорожном районе Пензы ранним утром в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 05:50 у дома № 24 на улице Измайлова 38-летний водитель грузовой «Газели» не справился с управлением, и машина влетела в ограждение моста. Авария произошла при въезде на путепровод, который известен пензенцам как Леонидовский или Измайловский.

«Сообщение о ДТП поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Спасатели, оперативно прибывшие на место аварии, с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя из «Газели» и передали врачам скорой помощи», - рассказали в пожарно-спасательном центре.

Водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Источник — фото с сайта pozhar.pnzreg.ru
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Гость|11.11.2017 15:08|

мозгов нет.....

Гость|11.11.2017 15:31|

Мост бухого.

Гость|11.11.2017 15:35|

Жаль мужика. Влетел на бабки в прямом смысле слова.

Имя: Гость
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