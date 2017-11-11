11.11.2017 | 14:21

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Железнодорожном районе Пензы ранним утром в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 05:50 у дома № 24 на улице Измайлова 38-летний водитель грузовой «Газели» не справился с управлением, и машина влетела в ограждение моста. Авария произошла при въезде на путепровод, который известен пензенцам как Леонидовский или Измайловский.

«Сообщение о ДТП поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр. Спасатели, оперативно прибывшие на место аварии, с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя из «Газели» и передали врачам скорой помощи», - рассказали в пожарно-спасательном центре.

Водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.