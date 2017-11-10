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Происшествия | В Пензенском районе Renault Sandero насмерть сбил велосипедиста

10.11.2017|10:58
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В четверг, 9 ноября, в Пензенском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 17:05 на 5-м километре автодороги Пенза - Тамбов 33-летняя автолюбительница, управлявшая Renault Sandero, совершила наезд на 62-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

«В результате происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|10.11.2017 11:32|

17.05 уже темно, а вот интересно был ли велосипедист в жилете со свет отражающими полосами?2892

Гость|10.11.2017 11:37|

Был ли у велосипеда задний светоотражающий фонарь?

Гость|10.11.2017 11:42|

какие велосипеды !!!!!!!!!!!!!!!!!

скоро новый год !!!!!!!!!!!!!!!

нефиг ездить зимой!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|10.11.2017 11:44|

Вы думаете дамочка на трассе успела разглядеть светоотражающий фонарь?! Тем более велосипедный. Велосипедист о чём думал,когда ехал ночью по трассе на лисапеде?

Гость|10.11.2017 11:44|

был-ли фонарь,а работал ручной тормоз.?

Гость|10.11.2017 12:06|

даю 100% велик без знаков и фонарей ехал тем более жилет скорее всего и не был .Тут с фонариком лет 5 назад ехал и то сбили теперь еще до кучи жилет одеваю .Добавлю улица кстати со светом была

Имя: Гость
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