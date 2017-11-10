10.11.2017 | 10:58

В четверг, 9 ноября, в Пензенском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 17:05 на 5-м километре автодороги Пенза - Тамбов 33-летняя автолюбительница, управлявшая Renault Sandero, совершила наезд на 62-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

«В результате происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.