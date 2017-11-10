10.11.2017 | 15:39

В четверг, 9 ноября, в Мокшанском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, первое из них случилось в 08:20. На 573-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» перевернулся автомобиль Ford Focus, которым управлял 34-летний мужчина.

Медики, прибывшие на место происшествия, после оказания помощи отпустили двух человек - водителя и 33-летнего пассажира, а 47-летнюю женщину, получившую телесные повреждения, госпитализировали.

Вторая авария произошла в 18:15. На 596-м километре той же автомагистрали столкнулись «Нива Шевроле» под управлением 30-летнего водителя и фура Mercedes-Benz, за рулем которой находился 38-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель «Нивы». Он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.