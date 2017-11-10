Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 ноя 2017|17:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

Происшествия | В Мокшанском районе в двух ДТП пострадали люди

10.11.2017|15:39
Печать

В четверг, 9 ноября, в Мокшанском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, первое из них случилось в 08:20. На 573-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» перевернулся автомобиль Ford Focus, которым управлял 34-летний мужчина.

Медики, прибывшие на место происшествия, после оказания помощи отпустили двух человек - водителя и 33-летнего пассажира, а 47-летнюю женщину, получившую телесные повреждения, госпитализировали.

Вторая авария произошла в 18:15. На 596-м километре той же автомагистрали столкнулись «Нива Шевроле» под управлением 30-летнего водителя и фура Mercedes-Benz, за рулем которой находился 38-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель «Нивы». Он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!