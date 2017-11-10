10.11.2017 | 10:45

В среду, 8 ноября, в Пензенском районе произошло ДТП с участием дикого животного.

На федеральной трассе водитель микроавтобуса сбил кабана, пересекавшего автомагистраль Пенза - Тамбов. Животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 15 тысяч рублей.

«В ноябре у диких кабанов наступает период гона и размножения. В это время животные наиболее миграционно активны и могут появляться в самых неожиданных местах, выходить на автомобильные магистрали и железнодорожные линии», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.