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Происшествия | На трассе Пенза - Тамбов под колесами микроавтобуса погиб кабан

10.11.2017|10:45
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В среду, 8 ноября, в Пензенском районе произошло ДТП с участием дикого животного.

На федеральной трассе водитель микроавтобуса сбил кабана, пересекавшего автомагистраль Пенза - Тамбов. Животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 15 тысяч рублей.

«В ноябре у диких кабанов наступает период гона и размножения. В это время животные наиболее миграционно активны и могут появляться в самых неожиданных местах, выходить на автомобильные магистрали и железнодорожные линии», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|10.11.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
заплатит за повреждения автомобиля?

Если не было знака "дикие животные" и не было ограждения - это их вина, пусть и платят.

Гость|10.11.2017 11:47|

Когда собак на дорогах сбивают,кому ущерб выплачивают?! Да и когда людей сбивают-не всегда пешеход прав,а как лося или кабана собьют-сразу виновен водитель в дтп.

Гость|10.11.2017 11:49|

почему минлесхоз не отвечает за поведение своих подопечных? Куда смотрит прокуратура?

Гость|10.11.2017 12:01|

когда поминки по кабану и вынос тела?

Гость|10.11.2017 12:28|

Гость писал(a):

когда поминки по кабану и вынос тела?
Поминки будут из него же. Уже жарят, думаю.

Имя: Гость
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