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Происшествия | Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

10.11.2017|12:18
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким жертв обрушения подъезда жилого дома в Ижевске.

«Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», - написал глава региона в своем микроблоге.

В четверг, 9 ноября, в 15:44 в Ижевске на улице Удмуртской обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома № 26в, пострадало 32 квартиры. В результате ЧП 6 человек погибли, 4 получили травмы.

«Предварительная причина произошедшего - взрыв бытового газа», - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии Александра Бречалова, ссылаясь на данные МЧС.

На месте аварии продолжают работать спасатели, которые ищут двух пропавших без вести. Пострадавшим помогают бригады скорой помощи, а также психологи и психотерапевты.

Жильцы дома эвакуированы в пункты временного размещения, которые оборудовали на базе двух школ.

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Гость|10.11.2017 13:06|

Почему соседи не почувствовали запах газа7

Гость|10.11.2017 13:41|

Ого первый раз слышу я и не знал что это случилось ... жесть

Гость|10.11.2017 13:48|

Это претензии к жильцам в целом ... можно было заметить

Гость|10.11.2017 13:53|

Надеюсь что найдут людей живыми просто с небольшими царапинами

Гость|10.11.2017 13:58|

Согласен и Губернатором это большая трагедия ,узнал о новости отсюда

Имя: Гость
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