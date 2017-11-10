10.11.2017 | 12:18

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким жертв обрушения подъезда жилого дома в Ижевске.

«Скорбим вместе с вами... Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», - написал глава региона в своем микроблоге.

В четверг, 9 ноября, в 15:44 в Ижевске на улице Удмуртской обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома № 26в, пострадало 32 квартиры. В результате ЧП 6 человек погибли, 4 получили травмы.

«Предварительная причина произошедшего - взрыв бытового газа», - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии Александра Бречалова, ссылаясь на данные МЧС.

На месте аварии продолжают работать спасатели, которые ищут двух пропавших без вести. Пострадавшим помогают бригады скорой помощи, а также психологи и психотерапевты.

Жильцы дома эвакуированы в пункты временного размещения, которые оборудовали на базе двух школ.