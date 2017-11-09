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Происшествия | В Заречном BMW влетел под стоявшую фуру и загорелся

09.11.2017|10:23
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В среду, 8 ноября, в Заречном произошло ДТП: легковой автомобиль влетел под грузовик.

«По предварительным данным, у дома № 17 по Молодежному проезду мужчина, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящую фуру Scania.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

Пострадавших нет, на данный момент никто за помощью не обращался. По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Подробности происшествия изложены на портале «Заречье сегодня». Водитель BMW ехал по улице Западной со стороны проспекта Мира в сторону улицы Ленина. По словам свидетелей, машина на большой скорости врезалась в фуру, припаркованную у края проезжей части.

После столкновения легковушка загорелась. Как рассказывают свидетели, ее водитель сразу после аварии выскочил из машины и скрылся. Прохожие вызвали ГИБДД и пожарных.

На место происшествия прибыли восемь огнеборцев на трех спецавтомобилях.

«Площадь возгорания составила 4 кв. м. Пожар удалось локализовать за шесть минут», - пишет «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлану Стульникову.

Происшествие активно обсуждается в социальных сетях. В частности, в группе «Пенза live» «ВКонтакте» Ксения Кашкина выложила видео горящего автомобиля.

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