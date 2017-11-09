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Происшествия | Четыре квартиры в частном доме на Маяке едва не охватил пожар

09.11.2017|17:34
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В районе Маяка в частном секторе произошел серьезный пожар. Тревожное сообщение от местных жителей поступило на пульт дежурного МЧС в начале восьмого вечера.

«К месту пожара выехали 5 пожарных расчетов и 19 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит кровля, а также пристрой частного кирпичного жилого дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В здании расположены четыре квартиры, которые удалось отстоять спасателям.

«Пожар ликвидирован на кровле на площади 100 квадратных метров, а также в пристрое на площади 10 квадратных метров. То есть существовала реальная угроза распространения огня на всю площадь дома, которая составляет 250 квадратных метров, но пожарным удалось ликвидировать данное возгорание на минимальной площади», - добавила Анна Шупилова.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки.

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