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Происшествия | В Пензе при возгорании мусора в подвале пострадал человек

08.11.2017|09:22
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Во вторник, 7 ноября, в Пензе произошел пожар, в котором пострадал человек.

Сигнал о возгорании на Минской улице поступил на пульт дежурного в 21:46. На место происшествия выехали 10 огнеборцев на трех спецавтомобилях.

Как выяснилось, горел мусор в подвале первого подъезда 9-этажного дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Сотрудники ГУ МЧС спасли трех человек, один из которых госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Гость|08.11.2017 10:03|

Вроде бы все подвалы должны быть закрыты, как и входы на крыши, впрочем. Но ведь прутся туда и бомжи, и малолетки всякие. А жители страдают.

Имя: Гость
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