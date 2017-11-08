Во вторник, 7 ноября, в Пензе произошел пожар, в котором пострадал человек.
Сигнал о возгорании на Минской улице поступил на пульт дежурного в 21:46. На место происшествия выехали 10 огнеборцев на трех спецавтомобилях.
Как выяснилось, горел мусор в подвале первого подъезда 9-этажного дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
«Сотрудники ГУ МЧС спасли трех человек, один из которых госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Вроде бы все подвалы должны быть закрыты, как и входы на крыши, впрочем. Но ведь прутся туда и бомжи, и малолетки всякие. А жители страдают.