08.11.2017 | 09:22

Во вторник, 7 ноября, в Пензе произошел пожар, в котором пострадал человек.

Сигнал о возгорании на Минской улице поступил на пульт дежурного в 21:46. На место происшествия выехали 10 огнеборцев на трех спецавтомобилях.

Как выяснилось, горел мусор в подвале первого подъезда 9-этажного дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Сотрудники ГУ МЧС спасли трех человек, один из которых госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ведомства.