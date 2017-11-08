08.11.2017 | 11:34

7 и 8 ноября в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пешеходы.

7-го числа в Бессоновском районе, на третьем километре дороги Пенза - Лунино, в 16:55 34-летний водитель машины УАЗ-3962 (в простонародье именуемой буханкой) допустил наезд на 54-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

8-го числа в Нижнеломовском районе, на 562-м километре трассы М5 «Урал», в 0:10 26-летний водитель ВАЗ-2115 сбил мужчину в возрасте 20-25 лет. Молодой человек погиб на месте аварии.

Кроме того, 7 ноября в Городище, у дома № 26 на улице Московской, в 16:20 19-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 55-летнюю женщину. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в настоящее время по каждому из фактов проводится проверка.