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Происшествия | На дорогах Пензенской области погибли два пешехода

08.11.2017|11:34
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7 и 8 ноября в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пешеходы.

7-го числа в Бессоновском районе, на третьем километре дороги Пенза - Лунино, в 16:55 34-летний водитель машины УАЗ-3962 (в простонародье именуемой буханкой) допустил наезд на 54-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

8-го числа в Нижнеломовском районе, на 562-м километре трассы М5 «Урал», в 0:10 26-летний водитель ВАЗ-2115 сбил мужчину в возрасте 20-25 лет. Молодой человек погиб на месте аварии.

Кроме того, 7 ноября в Городище, у дома № 26 на улице Московской, в 16:20 19-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 55-летнюю женщину. В результате аварии она получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, в настоящее время по каждому из фактов проводится проверка.

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Гость|08.11.2017 11:56|

Никакого позитива . ((( лучше пишите сколько родилось за сутки.

Имя: Гость
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