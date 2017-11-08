08.11.2017 | 12:41

Во вторник, 7 ноября, в 12:15 дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра позвонила жительница областного центра. Она рассказала, что ее дочь, проживающая на улице Тарханова, долгое время не открывает запертую изнутри дверь квартиры, на стук и звонки не отвечает.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели аварийно-спасательным инструмента вскрыли входную дверь квартиры в присутствии родственников и сотрудников полиции.

«На полу в коридоре было обнаружено тело 35-летней женщины без признаков жизни. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.