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Происшествия | 35-летняя жительница Пензы найдена мертвой в своей квартире

08.11.2017|12:41
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Во вторник, 7 ноября, в 12:15 дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра позвонила жительница областного центра. Она рассказала, что ее дочь, проживающая на улице Тарханова, долгое время не открывает запертую изнутри дверь квартиры, на стук и звонки не отвечает.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели аварийно-спасательным инструмента вскрыли входную дверь квартиры в присутствии родственников и сотрудников полиции.

«На полу в коридоре было обнаружено тело 35-летней женщины без признаков жизни. Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|08.11.2017 13:22|

Помогли?

Гость|08.11.2017 13:28|

Гость писал(a):

Помогли?
в 35 лет люди редко умирают своей смертью...

Гость|08.11.2017 13:30|

Принца не дождалась.

Имя: Гость
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