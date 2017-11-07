Несколько семей в Пензенской области лишились крыши над головой.
Ранним утром в Никольске сгорел частный срубовой жилой дом. К счастью, в огне никто не пострадал. Сотрудники МЧС не дали перекинуться пламени на соседние строения.
«Еще один пожар произошел после 17 часов вечера в селе Кошелевка Спасского района. Там также сгорел частный срубовой дом, обложенный кирпичом. С данными возгораниями пожарные успешно справились, на данный момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Общая статистика происшествий по Пензенской области в праздничные дни не радует.
«Произошло десять пожаров, два человека спасены, двое пострадали, и один мужчина погиб», - добавила Анна Шупилова.
и еще сколько скрыли пожаров.......