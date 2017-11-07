Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 ноя 2017|20:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  58.46
 

Происшествия | В выходные в Пензенской области произошло десять пожаров

07.11.2017|17:09
Печать

Несколько семей в Пензенской области лишились крыши над головой.

Ранним утром в Никольске сгорел частный срубовой жилой дом. К счастью, в огне никто не пострадал. Сотрудники МЧС не дали перекинуться пламени на соседние строения.

«Еще один пожар произошел после 17 часов вечера в селе Кошелевка Спасского района. Там также сгорел частный срубовой дом, обложенный кирпичом. С данными возгораниями пожарные успешно справились, на данный момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Общая статистика происшествий по Пензенской области в праздничные дни не радует.

«Произошло десять пожаров, два человека спасены, двое пострадали, и один мужчина погиб», - добавила Анна Шупилова.

0
0
0
0
 
Гость|07.11.2017 19:58|

и еще сколько скрыли пожаров.......

Гость|07.11.2017 20:50|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!