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Происшествия | В Каменке под колесами Volkswagen Golf погибла женщина-пешеход

06.11.2017|14:58
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В понедельник, 6 ноября, в Каменке произошло ДТП со смертельным исходом: под колесами Volkswagen Golf погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным, ЧП случилось в 1:20 на улице Белинской, напротив дома № 167м.

«Водитель автомобиля Volkswagen Golf, женщина 1994 года рождения, допустила наезд на пешехода, женщину 1970 года рождения, которая в результате происшествия от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

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