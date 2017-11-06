06.11.2017 | 14:58

В понедельник, 6 ноября, в Каменке произошло ДТП со смертельным исходом: под колесами Volkswagen Golf погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным, ЧП случилось в 1:20 на улице Белинской, напротив дома № 167м.

«Водитель автомобиля Volkswagen Golf, женщина 1994 года рождения, допустила наезд на пешехода, женщину 1970 года рождения, которая в результате происшествия от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.